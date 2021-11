Aantal passagiers op veerboten in Europa halveerde tijdens corona

Het aantal passagiers op veerboten in Europa is vorig jaar bijna gehalveerd. Dat meldt het Europese statistiekbureau Eurostat. De onderzoekers keken niet alleen naar gegevens van EU-landen, maar ook naar bijvoorbeeld Noorwegen en IJsland en landen die kandidaat-lid van de EU zijn, zoals Montenegro en Turkije. Door coronamaatregelen en negatieve reisadviezen werd er minder gereisd en dat viel te merken in de cijfers.

In totaal reisden er ruim 230 miljoen mensen per veerboot van of naar EU-landen. Dat waren er in 2019 nog 419 miljoen. Daarbij tekent Eurostat wel aan dat het merendeel van de veerbootpassagiers in de EU gebruik maken van veerboten binnen de eigen landsgrenzen of tussen twee EU-landen. Die worden dan zowel bij het aan boord gaan als bij het verlaten van de veerboot geteld.

Italiaanse en Griekse havens kregen de meeste ferrypassagiers te verwerken. Het ging dan om respectievelijk 55,1 miljoen en 40,9 miljoen mensen. Denemarken volgt met 30,9 miljoen passagiers. Messina op Sicilië bleef de grootste havenstad voor passagiers in de EU. Die stad werd op de voet gevolgd door het aan de overkant van de Straat van Messina op het Italiaanse vasteland gelegen Reggio Calabria.

Dalingen

De grootste dalingen werden gemeten in Slovenië, België, Montenegro en Cyprus, waar de daling van het aantal passagiers meer dan 90 procent was. In Litouwen daalde het aantal passagiers met 10 procent en dat was de kleinste afname van alle landen.

Het aantal passagiers van cruiseschepen ging nog harder omlaag. Daar werd een min gemeten van gemiddeld 91 procent. In totaal maakten slechts 1,3 miljoen cruisegangers gebruik van een haven in de EU. Het overgrote merendeel (86 procent daarvan) deed dat in Frankrijk, Spanje en Italië. Daarbij worden mensen die een dagje van boord gingen in een havenstad niet meegeteld.