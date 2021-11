Dode en ruim tien zieken door legionella-uitbraak in Schijndel

In Schijndel zijn de afgelopen dagen meer dan tien mensen ziek geworden door de legionellabacterie. Een van hen is inmiddels overleden. De meeste mensen liggen in het ziekenhuis, heeft arts infectieziektenbestrijding Ariene Rietveld van de GGD Hart voor Brabant donderdag bekendgemaakt. De meeste besmette mensen zijn tussen de 60 en 90 jaar.

De bron van de infectie is nog niet gevonden, daar wordt naar gezocht. Volgens Rietveld is het aantal besmette mensen uitzonderlijk hoog. Ze benadrukte dat de uitbraak losstaat van corona.