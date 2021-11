Irak haalt ruim vierhonderd migranten terug uit Belarus

Irak haalt honderden landgenoten op uit Belarus. Ze keren vrijwillig terug omdat ze er niet in slagen de Europese Unie binnen te komen bij de zwaarbewaakte grens met Polen. Een toestel van Iraqi Airways neemt donderdagmiddag naar schatting 430 migranten, vooral Koerden, mee naar Erbil en Bagdad.

De Iraakse regering had de stap eerder deze week aangekondigd. Koerden uit Irak en Syrië maken een fors deel uit van de groep van zo’n vierduizend migranten en vluchtelingen die proberen via de bossen Polen, Litouwen of Letland binnen te komen.

EU-landen beschuldigen het regime van president Aleksandr Loekasjenko er al maanden van een migrantencrisis te organiseren uit vergelding voor Europese sancties. Mensen konden zonder problemen naar het land vliegen, maar stuitten in de vrieskou bij de grens op militairen en prikkeldraad.

Melding

Een 30-jarige Koerd besloot zich te melden voor de vlucht nadat hij met zijn vrouw zeker acht keer tevergeefs had geprobeerd de grens over te steken. Zij heeft hem overgehaald omdat ze ‘te veel verschrikkingen heeft gezien’. Hulporganisaties hebben melding gemaakt van elf doden en vele gewonden.

Luchtvaartmaatschappijen uit landen als Libanon en Turkije zijn onder druk van de EU al gestopt met het vervoeren van mensen uit onder meer Irak en Syrië naar Minsk.