Duitse vaccinatiecommissie adviseert boosters voor 18-plussers

De Duitse vaccinatiecommissie STIKO adviseert alle ingeënte volwassenen een extra prik te geven met de coronavaccins van Pfizer/BioNTech of Moderna. Het zogenoemde boostershot is momenteel alleen beschikbaar voor de oudste inwoners van Duitsland en andere risicogroepen.

De booster moet er volgens de commissie niet alleen voor zorgen dat gevaccineerden goed beschermd blijven tegen Covid-19, maar ook helpen tegen de verspreiding van het coronavirus. Het aantal besmettingen in Duitsland neemt sinds oktober snel toe.

In Duitsland zijn 56,4 miljoen mensen volledig gevaccineerd, gelijk aan 67,8 procent van volledige bevolking. Van deze groep hebben er 4,8 miljoen al een boostershot gehad. De derde dosis wordt in principe minstens zes maanden na de tweede prik toegediend. In individuele gevallen of als er genoeg capaciteit is, kan besloten worden om de wachttijd met een maand in te korten.

De commissie bestaat uit experts die de autoriteiten adviseren over vaccinatiegebruik. Het advies over de derde prik is doorgestuurd naar de Duitse deelstaten en andere specialisten. Nadat zij hun mening erover hebben gegeven, kunnen de aanbevelingen worden overgenomen door de federale regering.