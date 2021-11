Vliegtuig van vliegramp Faro was luchtwaardig

Vliegtuig PH-MBN, dat in 1992 bij het Portugese Faro tijdens de landing neerstortte, was luchtwaardig. Er waren geen mankementen aan het landingsgestel en onderhoud aan dat landingsgestel is niet uitgesteld. Het toestel voldeed aan alle onderhoudseisen, concludeert de Onderzoeksraad voor Veiligheid. Bij de ramp bij Faro kwamen 56 mensen om het leven. Meer dan honderd anderen raakten zwaargewond.

Het televisieprogramma EenVandaag onthulde in 2016 dat er twijfels waren over het onderhoud aan het landingsgestel door uitstel van werkzaamheden. De OVV kreeg toen meteen het verzoek om te onderzoeken of deze beweringen klopten, maar er liep toen al een second opinion-onderzoek in opdracht van de rechtbank in Den Haag.

Dit onderzoek bevestigde de eerdere Portugese onderzoeksresultaten: het toestel was luchtwaardig. In 2020 verzocht de minister van Verkeer en Waterstaat de OVV om alsnog te onderzoeken of EenVandaag in 2016 nieuwe feiten had onthuld.

Conclusie

De onderzoekers hebben gesproken met direct betrokkenen en gezocht in archieven in Portugal en Nederland. Er zijn geen afwijkingen van onderhoudstermijnen of inspecties vastgesteld, aldus de raad. De eindconclusie is nogmaals dat het toestel voldeed aan alle eisen en bij vertrek uit Amsterdam luchtwaardig was.

Het onderzoek heeft ruim een halfjaar langer geduurd dan de bedoeling was. Dat kwam volgens de raad door coronabeperkingen.