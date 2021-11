G7-landen veroordelen Belarus voor agressief migrantenbeleid

De Britse regering heeft namens de buitenlandministers van de landen een verklaring afgegeven over de hoogoplopende kwestie. De G7 bestaat naast het Verenigd Koninkrijk uit Duitsland, Frankrijk, Italië, de Verenigde Staten, Canada en Japan. Ook de Europese Unie is erin vertegenwoordigd en steunt de verklaring.

Het wordt het regime van de Belarussische president Aleksander Loekasjenko kwalijk genomen dat mensenlevens in gevaar worden gebracht. Er zijn al meerdere doden en gewonden gevallen. In een grensgebied bij Polen overnachten duizenden migranten in een geïmproviseerd tentenkamp, omdat ze vanwege de verstevigde grenzen niet door kunnen reizen. De buitenlandministers vinden dat internationale hulporganisaties toegang moeten krijgen tot het gebied om humanitaire hulp te verlenen.

De G7 laat verder weten de EU te prijzen voor de samenwerking met landen waar de migranten vandaan komen, met name in het Midden-Oosten, om een einde te maken aan de migrantenstroom. Al meerdere landen hebben maatregelen getroffen om te voorkomen dat migranten via Belarus doorreizen naar andere delen van Europa, bijvoorbeeld door bepaalde nationaliteiten te weren van vluchten.