CBS: steeds meer bedrijven hebben last van personeelstekort

Komend jaar zijn er ‘beduidend meer’ bedrijven die denken meer personeel aan te nemen, verwacht het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), op basis van het jaarrapport over de mkb-sector van het Nederlands Comité voor Ondernemerschap. Maar tegelijkertijd hebben steeds meer midden- en kleinbedrijven (mkb) last van personeelstekort.

In het middenbedrijf (20 tot 250 werknemers) verwacht meer dan 38 procent van de ondernemers komend jaar meer personeel aan te nemen. Een jaar eerder was dit bijna 9 procent. Ook het kleinbedrijf (5 tot 50 werknemers) verwacht een personeelstoename ten opzichte van vorig jaar. In 2020 lag die raming op 2 procent personeelsuitbreiding, voor komend jaar is dat 25 procent. Per saldo is het aantal ondernemers in de niet-financiële sector dat personeelsuitbreiding voorziet ook hoger vergeleken met de jaren voor de coronapandemie.

Aan het eind van het tweede kwartaal bereikte het aantal openstaande vacatures in het mkb een recordniveau van 187.000. Dat is 82 procent meer dan dezelfde periode vorig jaar. Na het uitbreken van de coronacrisis stonden er 103.000 vacatures open, 36 procent minder dan in 2019. In totaal staan nu 334.000 vacatures open in Nederland, waarvan het mkb meer dan de helft voor zijn rekening neemt. Door de coronacrisis raakten mensen hun baan kwijt. Dankzij overheidssteun konden veel bedrijven ook personeel aanhouden.

Aan het begin van het vierde kwartaal was het percentage ondernemers voor wie personeelstekort een probleem was hoger dan ooit gemeten, aldus het statistiekbureau. Dat geldt voor zowel het mkb als het grootbedrijf (250 werknemers of meer). Het personeelstekort geldt voor alle bedrijfstakken, maar de horeca had het meeste last van niet genoeg werkkrachten. Van de kleinbedrijven had de verhuursector en overige zakelijke diensten, zoals uitzendbureaus en autoverhuurbedrijven, het meeste last van tekorten aan mensen.