VN waarschuwen voor impact hogere containertarieven op inflatie

De hoge prijs van vrachtcontainers in de scheepvaart zou zich kunnen vertalen in een stijging van de wereldwijde inflatie met 1,5 procent in 2023. Vooral kleinere, importafhankelijke landen zouden daar het meest onder kunnen lijden, waarschuwde de Conferentie van de Verenigde Naties voor handel en ontwikkeling.

Volgens het in Genève gevestigde bureau zijn de vervoerskosten in het afgelopen decennium meer dan verviervoudigd. De huidige prijs voor het vervoeren van een zeecontainer van China naar de Verenigde Staten ligt nu 348 procent hoger dan de gemiddelde prijs voor de coronapandemie. ‘Als dit aanhoudt, zal de huidige stijging van de containervrachttarieven zowel de import- als de consumentenprijzen aanzienlijk verhogen’, verklaarde de organisatie in het jaarlijkse maritieme rapport.

De VN zien voorlopig nog geen einde aan de stijgende tarieven voor zeecontainers vanwege de aanhoudende sterke vraag, onzekerheden aan de aanbodkant en aanhoudende zorgen over de problemen in de grote havens. Consumenten in kleine importafhankelijke economieën kunnen door de hogere zeevrachttarieven te maken krijgen met een stijging van de consumentenprijzen van 7,5 procent, meldt het VN-rapport, waardoor hun koopkracht meer onder druk komt te staan dan in andere landen.

Prijsstijgingen

Consumentenproducten die vanuit Azië naar Noord-Amerika en Europa gaan, zoals computers en elektronica, zullen volgens het rapport waarschijnlijk een grotere prijsstijging zien dan andere producten. Consumenten zouden ook een prijsstijging van 10 procent kunnen zien voor de invoer van meubels, textiel, kleding en lederwaren.

De VN roepen overheden op om de huidige scheepvaartcrisis te verlichten door meer te investeren in het wereldwijde vaccinatieprogramma om zo het einde van de pandemie te versnellen en een breed economisch herstel te stimuleren.

Hoewel de pandemie in 2020 een scherpe krimp van 3,8 procent van het zeevrachtvervoer veroorzaakte, zijn de containervolumes en het vervoer van droge bulkgoederen, zoals landbouwproducten, teruggekeerd naar het niveau van voor de pandemie. De VN verwachten dat de groei van de maritieme handel tegen het einde van het jaar zal toenemen tot 4,3 procent. De groei in de scheepvaartvolumes zal volgens de VN de komende vier jaar geleidelijk vertragen tot 2,4 procent. Dat is iets onder het gemiddelde van 2,9 procent over de afgelopen twintig jaar.