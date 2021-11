Grensbewakers Oekraïne krijgen toegang tot militaire uitrusting

Grensbewakers in Oekraïne krijgen toegang tot vuurwapens en ander materieel van het leger. Het parlement heeft een wet goedgekeurd die dit mogelijk maakt. Het besluit komt een moment waarop Rusland bezig is met een troepenopbouw aan de grens met Oekraïne en buurland Belarus te maken heeft met een migrantencrisis.

Onder het materieel vallen onder meer schepen en vliegtuigen. Volgens de nieuwe wet mogen grensbewakers ook fysiek geweld gebruiken. De Oekraïense president Volodimir Zelenski maakt zich zorgen over zowel de situatie in Rusland als Belarus.

De regering heeft vanwege de migrantencrisis extra grensbewakers en ander veiligheidspersoneel naar de grens met Belarus gestuurd. Migranten proberen via dat land naar Polen of een ander EU-land door te reizen, maar duizenden van hen zijn nu vanwege de verstevigde grenzen gestrand in Belarus. Oekraïne ziet Rusland, de belangrijkste bondgenoot van Belarus, als de verantwoordelijke.

Oekraïne en Rusland zijn verwikkeld in een conflict sinds Rusland in 2014 de Krim annexeerde en vervolgens in Oost-Oekraïne een oorlog uitbrak tussen pro-Russische separatisten en het Oekraïense leger. De spanningen tussen de landen laaien zo nu en dan op, zoals nu. Zelenski zei eind vorige week dat Rusland bijna 100.000 soldaten bij de grens met Oekraïne heeft gestationeerd. Er wordt gevreesd voor een mogelijke aanval.