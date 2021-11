Op1: geen blokkade voor Forum, maar we willen wel debat

Het besluit om woensdag in talkshow Op1 geen leden van Forum voor Democratie-politici uit te nodigen voor het gesprek over hun gedrag in de Kamer is ‘geen strikt beleid en geen cordon sanitaire’. Dat stelt coördinator Bert Huisjes donderdag in een reactie. Presentator Charles Groenhuijsen zei in de uitzending dat politici die anderen bedreigen of oproepen tot bedreiging - wat Forum-parlementariërs de afgelopen week in de Kamer deden - die avond niet welkom aan tafel waren.