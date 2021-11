Sanquin gaat ziekten opsporen in bloed van donoren

Bloedbank Sanquin gaat vanaf volgend jaar het bloed van donoren preventief onderzoeken om in een vroeg stadium ziekten op te sporen. Het gaat om aandoeningen als diabetes, hart- en vaatziekten, immuunproblemen en kanker. Vanaf begin volgend jaar wordt er gestart met enkele proeven. Daarna wil Sanquin alle donoren die dat willen deze extra informatie over hun gezondheid geven.

Sanquin denkt dat hiermee de kwaliteit van leven van mensen verbetert, terwijl de zorgkosten omlaag gebracht kunnen worden. De bloedbank test nu ook al gedoneerd bloed en plasma op onder andere overdraagbare ziekten en een aantal andere waarden. Dit wordt dus verder uitgebreid.

‘Waar we onder andere naar speuren zijn subtiele veranderingen in combinaties van biomarkers, waardoor in een heel vroeg stadium, nog voordat een probleem zich echt voordoet, kunnen signaleren dat er waarschijnlijk een probleem aan het ontstaan is. Liefst op een moment dat relatief eenvoudig, snel en goedkoop door de donor of medische zorg kan worden ingegrepen’, zegt Tjark Tjin-A-Tsoi, directeur bij Sanquin.

Volgens onderzoek van zijn organisatie wil een ‘heel groot deel’ van de ongeveer 400.000 donors meewerken aan extra preventieve geneeskunde door ziekte in het bloed op te sporen. Sanquin benadrukt dat keuzevrijheid en vrijwilligheid voorop staan.