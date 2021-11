ING ziet dat pinomzet horeca fors daalt sinds invoering coronapas

Bij de deur moet iemand kunnen aantonen maximaal 24 uur geleden negatief getest te zijn op het coronavirus, ervan te zijn hersteld of hiertegen volledig te zijn gevaccineerd. Dat kan bijvoorbeeld via de CoronaCheck-app. Nadat de maatregel werd ingevoerd daalde de pinomzet in restaurants en cafés in oktober met 20 procent. De afgelopen weken is ook het aantal coronabesmettingen in Nederland enorm toegenomen.

‘De aanhoudende dreiging van beperkende maatregelen hangt ook in 2022 nog als een zwaard van Damocles boven de sector, wat zorgt voor grote onzekerheid’, aldus Katinka Jongkind, sectoreconoom bij ING. ‘De sector heeft behoefte aan een duidelijke koers met betrekking tot het bestrijden van Covid-19, zodat horecaondernemers weten waar ze in de toekomst aan toe zijn.’

ING verwacht dat de horeca ook volgend jaar nog niet volledig zal herstellen van de coronacrisis. Volgens de bank staat de sector naast de pandemie nog voor andere uitdagingen zoals het personeelstekort, hoge energiekosten en het aflossen van belastingschuld die tijdens de crisis is opgebouwd.