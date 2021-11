Zwaargewicht Shell onderaan in licht hogere AEX

Olie- en gasconcern Shell, een zwaargewicht op de Amsterdamse beurs, stond donderdag onderaan in de AEX-index. Shell kampte met een aanhoudende daling van de olieprijzen, die volgden op berichten dat de Verenigde Staten de oliereserves willen inzetten om de olieprijzen deze winter te drukken en de vrees voor een overaanbod op de markt. Elders op het Damrak werd Lucas Bols flink hoger gezet dankzij sterke resultaten van de drankenproducent.

De hoofdindex op Beursplein 5 noteerde in de ochtendhandel 0,1 procent hoger op 828,33 punten. De MidKap daalde een fractie tot 1081,18 punten. Frankfurt en Parijs wonnen 0,2 procent. Londen verloor 0,2 procent.

Shell zakte 1,7 procent. De prijs van een vat Amerikaanse olie zakte 1,4 procent tot 77,23 dollar. Brentolie kostte 1 procent minder op 79,52 dollar per vat. Zorgtechnologieconcern Philips ging aan kop met een plus van 2 procent na de forse koersdruk in de afgelopen dagen.

Grubhub

Just Eat Takeaway won 0,2 procent. De eigenaar van Thuisbezorgd.nl heeft geen plannen om zijn Amerikaanse dochteronderneming Grubhub te verkopen. Volgens topman Jitse Groen is het bedrijf wel actief op zoek naar samenwerkingspartners. Just Eat Takeaway werd recent door twee Amerikaanse investeerders opgeroepen om het net overgenomen Grubhub weer snel af te stoten.

InPost (min 4 procent) zette de daling voort in de MidKap. Het Poolse pakketkluisjesbedrijf kelderde een dag eerder al meer dan 13 procent na een verlaging van de vooruitzichten. Biotechnoloog Galapagos (plus 2,5 procent) was de sterkste stijger.

Lucas Bols

Bij de kleinere bedrijven werd Lucas Bols 5,5 procent meer waard. De dranken- en likeurenproducent zag de omzet in de afgelopen zes maanden met 70 procent stijgen, mede dankzij de heropening van de horeca. De verkopen zijn daarbij weer bijna op het niveau van voor de coronacrisis. Wel merkt het bedrijf dat de kosten van logistiek en grondstoffen stijgen. Om dit te ondervangen heeft Lucas Bols de prijzen verhoogd.

In Frankfurt dikte Thyssenkrupp bijna 5 procent aan dankzij goed ontvangen jaarcijfers. Het Duitse industrieconcern wist in het gebroken boekjaar zijn eigen resultaatverwachtingen te overtreffen. Voor het huidige boekjaar rekent het bedrijf op een verdere stijging van het bedrijfsresultaat en op een omzetgroei van ongeveer 5 procent. Ook bevestigde het bedrijf zijn waterstofdivisie apart naar de beurs te willen brengen.

De euro was 1,1333 dollar waard, tegen 1,1310 dollar een dag eerder.