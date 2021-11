Australische staat heft veel coronaregels op voor gevaccineerden

De Australische staat Victoria, waartoe de miljoenenstad Melbourne behoort, heft met ingang van vrijdag veel coronamaatregelen op voor mensen die tegen het virus gevaccineerd zijn. Dat is volgens de regionale premier Daniel Andrews mogelijk nu bijna 90 procent van de bevolking vanaf 12 jaar volledig is ingeënt.

Vaccinatie is nodig om toegang te krijgen tot bijvoorbeeld kledingwinkels, sportscholen, kappers en bibliotheken. Ook voor een bezoek aan restaurants en cafés moeten inwoners zijn gevaccineerd. Wie zijn prikken niet heeft gehad, mag in de horeca alleen afhalen. Daarnaast neemt Victoria afscheid van een maximale groepsgrootte.

De coronamaatregelen in de zuidoostelijke staat worden geleidelijk versoepeld nu de vaccinatiegraad stijgt. Het is een ‘geweldige prestatie’ dat het dagelijks leven voor de meeste mensen weer kan worden hervat, aldus Andrews. Niet alle beperkingen worden opgeheven. Een maatregel die nog wel blijft, is bijvoorbeeld de mondkapjesplicht in winkels, verzorgingstehuizen en in het openbaar vervoer.

Australië voorziet strenge regels voor mensen die niet tegen Covid-19 zijn gevaccineerd. In de toekomst kunnen alleen volledig ingeënte Australiërs zonder speciale toestemming het land verlaten. Ook wordt deze groep bij de terugkeer uitgesloten van de verplichte quarantaine van twee weken.