Arbodiensten: meer ziekteverzuim na loslaten thuiswerkadvies

Het aantal coronabesmettingen op de werkvloer is flink toegenomen nadat het kabinet het advies om vooral thuis te werken eind september heeft losgelaten. Volgens arbodienstverleners ArboNed en HumanCapitalCare, die samen werkzaam zijn voor 1 miljoen werkenden, was in oktober sprake van ruimschoots een verdubbeling van het aantal ziekmeldingen als gevolg van een coronabesmetting.

Het gemiddelde verzuimpercentage steeg vorig maand naar 4,6 procent, tegen 4,2 procent een maand eerder. Dat komt dagelijks neer op 50.000 extra ziekmeldingen in oktober, in vergelijking met september. Daarmee is sprake van de grootste stijging van het ziekteverzuim sinds maart vorig jaar. Volgens de arbodienstverleners is de stijging ook ‘uitzonderlijk hoog’ voor de tijd van het jaar.

ArboNed en HumanCapitalCare merken op dat werknemers de werkvloer ook steeds vaker als besmettingsbron noemen. Sinds het thuiswerkadvies werd losgelaten is dit percentage meer dan verdubbeld, van 10 procent eind september naar 25 procent in de eerste week van november. Besmettingen in de privésfeer namen juist af.

Volgens de diensten zal de herinvoering van het thuiswerkadvies verzuim helpen voorkomen. Mogelijk dat werkgevers extra maatregelen op de werkvloer kunnen nemen als thuiswerken niet mogelijk blijkt. Verder blijft het voor werkgevers belangrijk om alert te zijn op werknemers voor wie het thuiswerken tot een fysieke of mentale belasting leidt, aldus de arbodiensten.