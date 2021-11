Campagne ‘Rij ballonvrij’ tegen lachgas in verkeer weer van start

Voor de tweede keer houdt jongerenorganisatie TeamAlert de campagne ‘Rij ballonvrij’, tegen het gebruik van lachgas in het verkeer. Het aantal verkeersincidenten waarbij lachgas in het spel was, stijgt al een tijdje. Vorig jaar waren het er bijna 3000, tegen 1700 in 2019.

Veel jongeren gebruiken wel eens een ballonnetje achter het stuur, omdat ze dat een comfortabele plek vinden met veel privacy, aldus TeamAlert op basis van eigen onderzoek. Maar het gas beïnvloedt het reactie- en inschattingsvermogen sterk. Op het gebruik ervan in het verkeer staat een hoge boete.

De slogan van de campagne is dit jaar ‘word geen clown in het verkeer’. Er is een campagnevideo waarin de vraag wordt gesteld: Wat zeg jij tegen die pipo die met lachgas rijdt? Ook gaat TeamAlert via sociale media en jongerenwerkers in gesprek met jongeren over lachgas in het verkeer, aan de hand van stellingen over dit thema.

Het demissionaire kabinet wil dat het recreatief gebruik van lachgas wordt verboden, maar de invoering van zo’n verbod is aan een volgend kabinet, zei justitieminister Ferd Grapperhaus afgelopen zomer.