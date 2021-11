Inflatievrees houdt beurs in greep, AEX koerst af op lager begin

De Amsterdamse AEX-index lijkt donderdag licht lager te gaan beginnen aan de nieuwe handelsdag. De zorgen over de hard oplopende inflatie in het eurogebied houden de Europese markten in de greep. Op het Damrak kwamen drankenproducent Lucas Bols en recyclingspecialist Envipco nog met cijfers. Verder kijken beleggers uit naar de wekelijkse aanvragen van werkloosheidsuitkeringen in de Verenigde Staten, die meer zicht zullen geven op de situatie op de Amerikaanse arbeidsmarkt.

Ook elders in Europa zullen de beurzen naar verwachting met kleine koersuitslagen openen. In de Aziatische regio gingen de belangrijkste aandelenmarkten donderdag overwegend omlaag. In Tokio sloot de Nikkei 0,3 procent in de min. De Hang Seng-index in Hongkong noteerde tussentijds 1,4 procent lager door stevige koersverliezen onder de grote Chinese techbedrijven als webwinkel Alibaba, die later op de dag met cijfers komt, en internetconcern Tencent.

Lucas Bols merkt de heropening van de horeca duidelijk in zijn resultaten. De dranken- en likeurenproducent zag de omzet in de afgelopen zes maanden met 70 procent stijgen. Daarbij waren de verkopen weer bijna op het niveau van voor de coronacrisis. Wel merkt het bedrijf dat de kosten van logistiek en grondstoffen stijgen, waardoor marges onder druk staan. Om dit te ondervangen heeft Lucas Bols de prijzen verhoogd.

Thyssenkrupp

Envipco zag in het derde kwartaal de omzet licht stijgen, maar leed wel een nettoverlies. Topman Simon Bolton sprak van een solide kwartaal dat in lijn was met de eigen verwachtingen van het bedrijf.

In Frankfurt staat Thyssenkrupp in de belangstelling. Het Duitse industrieconcern wist in het gebroken boekjaar zijn eigen resultaatverwachtingen te overtreffen. Voor het huidige boekjaar rekent het bedrijf op een verdere stijging van het bedrijfsresultaat en op een omzetgroei van ongeveer 5 procent.

Europese beurzen

De Europese beurzen sloten woensdag gemengd. De AEX klom 0,1 procent tot 827,57 punten, terwijl de MidKap 1 procent daalde tot 1081,40 punten. De graadmeters in Frankfurt en Parijs wonnen tot 0,1 procent. Londen verloor 0,5 procent. Wall Street verloor terrein. De Dow-Jonesindex daalde 0,6 procent tot 35.931,05 punten. De brede S&P 500 en techbeurs Nasdaq verloren 0,3 procent.

De euro was 1,1317 dollar waard, tegen 1,1310 dollar een dag eerder. De prijs van een vat Amerikaanse olie zakte 1 procent tot 77,59 dollar. Brentolie kostte 0,6 procent minder op 79,82 dollar per vat.