Onderzoek: flinke groep ondernemers met structurele problemen

‘Het aantal telefoontjes dat ik per dag krijg, is met tientallen toegenomen sinds de afkondiging van de nieuwe maatregelen. Mensen die ik spreek zijn regelmatig emotioneel’, zegt KVK-adviseur Gé Gijsen in een toelichting. ‘De crisis is duidelijk nog niet voorbij. Het is zaak om oog te houden voor deze groep ondernemers in zwaar weer. Mensen die ik spreek staan soms aan de rand van de afgrond.’

Volgens de KVK staat zo’n 10 procent van de ondernemers er financieel minder goed voor dan in juni vorig jaar en hebben zij vaker moeite hun maandelijkse kosten te betalen. Van hen zegt een ruime meerderheid dat de schulden grotendeels of volledig te wijten zijn aan de coronacrisis. Het gaat in verhouding meer om bedrijven in de horeca, evenementenbranche of recreatiesector. Toch kijken ondernemers volgens onderzoek van het KVK over het algemeen met iets meer vertrouwen naar de toekomst dan vorig jaar aan het begin van de zomer.