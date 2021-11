Techbedrijven Alibaba en Tencent zakken op beurs in Hongkong

Techbedrijven zoals webwinkel Alibaba en internetconcern Tencent werden donderdag lager gezet op de aandelenbeurs in Hongkong. Beleggers maken zich mogelijk zorgen over de impact van het ingrijpen van de Chinese autoriteiten in de sector. De belangrijkste aandelenmarkten in Azië gingen overwegend omlaag, nadat de Amerikaanse beurzen woensdag waren gedaald.

Alibaba publiceert later op de dag kwartaalcijfers. Dan wordt duidelijk in hoeverre de druk van de Chinese autoriteiten invloed heeft op het bedrijf. Een beursgang van een dochterbedrijf werd door de toezichthouder op het laatste moment afgeblazen en van oprichter Jack Ma werd na kritiek op de regels maandenlang nauwelijks iets vernomen. Inmiddels is de miljardair weer wat meer in het openbaar te zien. Ook de groei van de omzet op het koopjesfestijn Singles Day viel eerder deze maand tegen. Alibaba zakte 5 procent.

Evergrande verloor 4,6 procent. De noodlijdende Chinese vastgoedontwikkelaar wil zijn belang in het internetservicebedrijf HengTen Networks Group onder de marktprijs verkopen en daarmee omgerekend 241 miljoen euro ophalen om schulden te kunnen betalen. HengTen won dik 22 procent.

Baidu ging flink onderuit en verloor ruim 8 procent. Het zoekmachinebedrijf kwam met een kwartaalupdate die niet goed viel bij beleggers. Zij maakten zich mogelijk zorgen over de lagere advertentie-inkomsten van Baidu. Bedrijven zoals Tencent (min 2,2 procent), maaltijdbezorger Meituan (min 2,3 procent) en e- commercebedrijf JD.Com (min 3,3 procent) volgden het negatieve sentiment rond de aandelen in de Chinese techsector. De Hang Seng-index in Hongkong noteerde tussentijds 1,3 procent in de min. De hoofdindex in Shanghai daalde 0,2 procent. De toonaangevende Nikkei in Tokio eindigde 0,3 procent lager op 29.598,66 punten.

