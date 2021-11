Voor het eerst wordt heel Nederland donkerrood op kaart Europa

Ook Drenthe en Groningen komen op het hoogste coronawaarschuwingsniveau in Europa. Ze waren de laatste provincies die nog niet op dat punt waren beland, maar vanaf donderdag is heel Nederland donkerrood op de kaart van coronagevallen. Dat is voor het eerst sinds het begin van de epidemie.

Limburg vestigt een nieuw Nederlands record. In de afgelopen twee weken zijn er meer dan 15.600 inwoners positief getest op het coronavirus. Dat komt neer op bijna 1400 gevallen op elke 100.000 mensen, oftewel één op elke 71 Limburgers. In december vorig jaar telde Limburg in twee weken tijd 1143,1 positieve tests per 100.000 inwoners. Dat is het oude Nederlandse record.

Groningen is de ‘rustigste’ provincie van Nederland. In de afgelopen twee kalenderweken zijn daar zo’n 526 op elke 100.000 mensen positief getest. Dat is ongeveer een derde van het cijfer van Limburg. Noord-Holland is de snelste stijger. Het aantal positieve tests ligt bijna 48 procent hoger dan bij de huidige kaart, die vorige week donderdag werd vastgesteld.

De coronakaart wordt elke donderdag vastgesteld door het ECDC, de Europese gezondheidsdienst waar onder meer het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) bij aangesloten is. De organisatie kijkt naar het aantal en het percentage positieve tests in de twee vorige kalenderweken. De Europese coronakaart heeft vier kleuren. Van laag naar hoog zijn dat groen, oranje, rood en donkerrood.