Rotterdamse gemeenteraad buigt zich over Feyenoord City

De Rotterdamse gemeenteraad buigt zich donderdag over Feyenoord City in een buitengewone raadsvergadering. Die is aangevraagd door Leefbaar Rotterdam. De grootste oppositiepartij wil dat de raad een besluit neemt.

Feyenoord City in Rotterdam-Zuid, waarvan de plannen behalve uit een nieuw voetbalstadion ook bestaan uit 3800 woningen en voorzieningen, is al jarenlang een heel lastig dossier. Het bestemmingsplan ligt momenteel bij de Raad van State, maar dat adviesorgaan heeft vanwege recente ontwikkelingen besloten een zitting over het bestemmingsplan en de daarbij behorende vergunningen volgende week niet door te laten gaan. Feyenoord liet vorige week namelijk weten het stadionplan te heroverwegen en een besluit hierover tot zeker volgende zomer uit te stellen, waarbij de voetbalclub zegt alle opties open te houden.

De gemeenteraad wil door met de gebiedsontwikkeling van Feyenoord City, of er nu een nieuw stadion komt of niet. In een raadsvergadering werd gesproken over verschillende scenario’s die mogelijk zijn, waaronder ook scenario’s die niet vallen binnen de regels van het huidige bestemmingsplan. Dat was voor de Raad van State onder meer een reden dit niet te behandelen. De Raad wil de betrokken partijen nu de gelegenheid geven hun positie nader te bepalen.

‘Nu het college is teruggefloten door de rechter, is de politieke realiteit wederom compleet veranderd’, aldus Leefbaar Rotterdam. ‘Gezien de ontstane situatie moet er nu een besluit worden genomen en kunnen wij als gemeenteraad niet meer wegkijken.’