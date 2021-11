Masters EXPO onder nieuwe naam terug in de RAI

De exclusieve beurs Masters EXPO opent donderdag in de RAI Amsterdam. Door de aangescherpte coronamaatregelen heeft de organisatie de openingstijden aangepast, waardoor de beurs om dagelijks om 18.00 uur de deuren sluit. De VIP Night, die zaterdagavond zou plaatsvinden, is om die reden veranderd in VIP Day. Ook zijn de gangpaden extra breed gemaakt en wie wat wil eten of drinken mag dat niet staand doen, maar alleen zittend.

Naar verwachting komen er zo’n 40.000 bezoekers naar het evenement, dat dit jaar onder een nieuwe naam verder gaat.

De beurs, voorheen Masters of LXRY, richt zich volgens de organisatie naast het aanbod van luxe goederen meer op netwerken, innoveren en zakendoen. De bezoekers worden uitgedaagd ‘om na te denken over the future of premium business’, aldus de organisatie. In totaal zijn tot en met maandag in de RAI rond de 300 nationale en internationale exposanten te vinden op het gebied van onder meer mode, kunst, auto’s, sieraden en reizen.

Het thema is dit jaar ‘The Forward Edition’, waarmee de organisatie vooruit wil kijken. Voor het eerst is er dit keer het congres Masters United, waar topondernemers spreken onder leiding van Wilfred Genee, Humberto Tan en Jort Kelder.