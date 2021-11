Omzet bouwsector stijgt, ook bouwmaterialenindustrie groeit

De bouw heeft in het derde kwartaal 6 procent meer omzet behaald dan in dezelfde periode een jaar eerder. De omzet in de hout- en bouwmaterialenindustrie steeg met 7,8 procent nog harder, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Welk deel van de omzetgroei te danken was aan de gestegen prijzen voor veel bouwmaterialen vermeldt het statistiekbureau niet.