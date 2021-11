Milieuclubs willen dat Ahold meer zegt over gebruik plastic

Milieuorganisaties willen dat supermarktconcern Ahold Delhaize meer informatie geeft over zijn plasticgebruik. De internationale organisatie van milieuadvocaten ClientEarth dient daarom samen samen met de Plastic Soup Foundation een klacht in bij de Autoriteit Financiële Markten (AFM). Volgens de milieuclubs worden bedrijven door Europese regels gedwongen om verslag te doen van de impact van hun activiteiten op het milieu.

Het moederbedrijf van Albert Heijn zou ‘aanzienlijk minder informatie over het gebruik van plastic verpakkingen’ verschaffen dan andere ketens. ClientEarth wil daarom weten hoeveel plastic Ahold Delhaize precies gebruikt.

Volgens de milieuorganisaties levert het gebrek aan informatie op dat terrein risico’s op voor het bedrijf en dus ook voor beleggers. Zij beargumenteren dat productie van plastic een bedreiging vormt voor het halen van klimaatdoelstellingen en dat beursgenoteerde bedrijven daar in toenemende mate op zullen worden beoordeeld. Daarom zou het steeds risicovoller worden om te investeren in ondernemingen die niet genoeg rekening houden met de gevolgen van overmatig plasticgebruik. Naar schatting drijven er miljoenen kilo’s plastic in de oceanen.

Volgens de Plastic Soup Foundation lijkt Ahold Delhaize nog amper begonnen om het gebruik van plastic terug te dringen. De organisatie keek naar de verpakkingen van ruim 4000 huismerkproducten van Albert Heijn. Daarvan was ruim 80 procent in plastic verpakt. ‘Herbruikbare verpakkingen zijn vrijwel afwezig. Op een aantal producten zit wel statiegeld, maar dat is door de overheid afgedwongen’, zegt de Plastic Soup Foundation in een toelichting. ‘Als marktleider en zelfverklaarde duurzaamste supermarkt van Nederland, moet Albert Heijn echt veel beter zijn best doen.’

Ahold Delhaize laat weten de klacht van de Plastic Soup Foundation en ClientEarth te onderzoeken. Het supermarktconcern wijst erop dat het in 2018 de zogenoemde New Plastics Economy Global Commitment van de Ellen MacArthur Foundation ondertekende en jaarlijks over de voortgang bij het terugdringen van plastic rapporteert.

Zowel Ahold Delhaize als zijn lokale merken richten zich naar eigen zeggen vooral op het verbeteren van zaken waar het bedrijf ‘een directe impact’ kan maken. Daarbij valt te denken aan het verbeteren van de verpakking van huismerkproducten, het verminderen van plastic voor eenmalig gebruik en het recyclen van plastic afval uit de eigen locaties.