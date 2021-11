In VS al 2,6 miljoen jonge kinderen ingeënt tegen corona

In de Verenigde Staten zijn inmiddels al 2,6 miljoen kinderen tussen de 5 tot 12 jaar ingeënt tegen Covid-19. Dat heeft de coronacoördinator van het Witte Huis, Jeff Zients, woensdag bekendgemaakt. Dat betekent dat in de eerste tien dagen van de campagne, na de goedkeuring van het BioNTech/Pfizer-vaccin voor deze leeftijdscategorie, ongeveer 10 procent van de doelgroep de eerste prik heeft gehad.

Inmiddels kunnen de jonge Amerikaanse kinderen op 30.000 plaatsen terecht voor vaccinatie, 10.000 meer dan vorige week. Het tempo is volgens Zients daarmee aanzienlijk opgevoerd. Ook in Europa is toestemming gevraagd hetzelfde vaccin toe te dienen aan 5- tot 12-jarigen. Een besluit van de medicijnenautoriteit EMA wordt voor de kerst verwacht.