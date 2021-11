Belgen verplicht weer grotendeels thuis te werken

Belgische werknemers zijn tot 12 december verplicht vier van de vijf werkdagen thuis te werken als het werk dat toelaat, zoals bij kantoorbanen. Daarna mag het personeel tot nader order een dagje meer op het werk verschijnen, heeft het Overlegcomité van de Belgische regeringen, volgens verscheidene media besloten.

Tijdens de vorige coronagolven was telewerk in België ook grotendeels verplicht en werden bedrijven gecontroleerd op naleving daarvan. Ze konden beboet worden als ze hun personeel toch lieten opdraven. In België zijn voltijdsbanen de norm en is deeltijd ongebruikelijk.