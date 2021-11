Chipbedrijven helpen AEX-index aan winst

De Amsterdamse AEX-index is woensdag met een kleine winst de dag uitgegaan. Chipbedrijven als Besi, ASML en ASMI voerden de stijgers in de Amsterdamse hoofdindex aan. Verder verwerkten belegger in Amsterdam updates van onder meer TKH en CTP. Elders in Europa lieten de beurzen een wisselend beeld zien.

De AEX sloot 0,1 procent in de plus op 827,57 punten. De MidKap daalde juist 1 procent en eindigde op een stand van 1081,40 punten. De beurzen van Frankfurt en Parijs gingen tot 0,1 procent vooruit. De FTSE in Londen daalde 0,5 procent. De inflatie in het Verenigd Koninkrijk is tot het hoogste niveau in tien jaar gestegen. Daarmee neemt de druk verder toe op de Britse centrale bank om de steunmaatregelen voor de economie af te bouwen.

De hoofdindex op Beursplein 5 werd aangevoerd door Besi, dat 2 procent hoger werd gezet. Ook ASML (plus 1,6 procent) en ASMI (plus 0,9 procent) stonden in de kopgroep. Winkelvastgoedfonds Unibail-Rodamco-Westfield stond helemaal onderaan met een min van 4,3 procent vanwege de aangescherpte coronamaatregelen in steeds meer Europese landen. Ook Heineken (min 2,2 procent), deelde in de malaise.

Beleggersdag

In de MidKap was TKH (plus 2,4 procent) de grootste stijger. Het techbedrijf hield een beleggersdag en gaf aan te mikken op een omzet van meer dan 2 miljard euro in 2025. Maritiem dienstverlener SBM Offshore won 1,6 procent na een opdracht van ExxonMobil voor een productieschip voor oliewinning. InPost kelderde meer dan 13 procent. Het pakketkluisjesbedrijf sprak van goede prestaties in het derde kwartaal, maar verlaagde haar prognoses vanwege de verwachting dat we minder online gaan winkelen.

Logistiek vastgoedfonds CTP kwam met cijfers en zag de winst bijna verdubbelen. Het bedrijf denkt te kunnen blijven groeien en de winstmarges in stand te houden. Desondanks zetten beleggers het aandeel 2,1 procent lager. TomTom steeg ruim 9 procent na een reeks tweets over het aannemen van Europese regels over technologie die te snel rijden moet tegengaan. Daar zou de navigatiedienstverlener van kunnen profiteren.

Siemens Healthineers

In Frankfurt won de producent van medische apparatuur Siemens Healthineers 5,6 procent na een verhoging van de financiële voordelen uit de overname van het Amerikaanse Varian Medical Systems.

De euro was 1,1310 dollar waard, tegen 1,1338 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie werd 1,8 procent goedkoper op 79,32 dollar. Brentolie kostte 1,3 procent minder op 81,37 dollar per vat.