VVD en CU: coronapas óf 1,5 meter in niet-essentiële winkel

VVD en ChristenUnie willen dat niet-essentiële winkels en dienstverlening toegankelijk blijven voor publiek als mensen daar een veilige afstand van zeker 1,5 meter kunnen aanhouden. In dat geval zouden ze geen coronatoegangsbewijs hoeven te vragen aan hun clièntele, vinden de twee coalitiefracties. De Tweede Kamer praat over het wetsvoorstel van het demissionaire kabinet om niet-essentiële winkels zoals bouwmarkten en kledingwinkels te kunnen verplichten om hun klanten alleen toe te laten als zij een QR-code hebben. Die krijgen ze als ze gevaccineerd zijn, hersteld van corona of negatief getest.