Biden dringt aan op onderzoek naar misstanden op brandstofmarkt

In een brief aan FTC-voorzitter Lina Khan uitte de president zijn bezorgdheid over het verschil tussen prijzen aan de pomp en de groothandelsprijzen. Dat bewijst volgens hem dat er meer en meer sprake is van ‘anticonsumentengedrag’ bij de olie- en gasbedrijven.

‘Ik accepteer niet dat hardwerkende Amerikanen meer betalen voor benzine vanwege concurrentiebeperkend of anderszins mogelijk illegaal gedrag’, zei Biden in zijn brief aan Khan.

Onafhankelijk orgaan

De FTC is een onafhankelijk orgaan en hoeft niet aan het verzoek van de president te voldoen. Het is niet ongebruikelijk dat regelgevers een onderzoek instellen naar benzineprijzen wanneer die de pan uit rijzen, maar weinig van die onderzoeken leiden ook tot echte actie.

Biden schreef dat de Amerikanen de gevolgen voelen van de hogere prijzen in grote delen van de economie. De hoge inflatie raakt ook aan de populariteit van de president. De consumentenprijzen in de VS stegen in oktober met 6,2 procent ten opzichte van een jaar eerder. Vooral de oplopende energiekosten waren daar debet aan. Zo lagen de gasprijzen bijna 50 procent hoger dan een jaar eerder.

De prijzen aan de pomp in de VS stegen onlangs tot het hoogste niveau in zeven jaar. Dat kwam vooral door de stijging van de prijzen van ruwe olie die nog harder opliepen dan de brandstofprijzen aan de pomp. Na een eerder verzoek van het Witte Huis werd het toezicht op de benzinemarkten al verscherpt.