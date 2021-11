Apple verkoopt reserve-onderdelen voor reparatie iPhone en Macs

In 2019 startte Apple een programma waarbij onafhankelijke reparatiebedrijven zijn onderdelen, gereedschappen en handleidingen kunnen kopen. Apple zegt dat er 2800 onafhankelijke winkels daarmee actief zijn, naast de 5000 direct geautoriseerde reparateurs.

Via het zelfbedieningsprogramma kunnen Apple-klanten onderdelen rechtstreeks kopen om daarmee hun eigen reparaties uit te voeren. De onlinewinkel van Apple zal in eerste instantie zo’n 200 onderdelen en gereedschappen verkopen. Die zijn gericht op het repareren van de meest voorkomende problemen met displays, batterijen en camera’s op iPhone 12 en 13 modellen.

Programma wordt uitgebreid

Het programma zal uiteindelijk worden uitgebreid naar Mac-computers die Apple’s M1-chip gebruiken. Later worden ook minder vaak voorkomende reparaties onderdeel van het programma. Apple verkoopt de onderdelen en het gereedschap aan consumenten voor dezelfde prijs als onafhankelijke reparatiebedrijven betalen. Gebruikte onderdelen kunnen na voltooiing van een reparatie worden teruggestuurd naar Apple. Daarmee kan korting worden verkregen.

In eerste instantie wordt de reparatiemogelijkheid begin volgend jaar in de VS aangeboden. Daarna wordt het reparatiesysteem in meer landen uitgerold.