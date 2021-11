Zweden voert coronapas in voor gevaccineerden

Ook Zweden gaat, nu de besmettingen in Europa weer sterk oplopen, een coronapas invoeren. Die is bedoeld voor indoorevenementen van meer dan honderd personen. De regering maakte woensdag bekend dat bezoekers met ingang van 1 december moeten aantonen dat ze zijn gevaccineerd tegen Covid-19. Die maatregel werd aanbevolen door gezondheidsdeskundigen. Het parlement moet er nog wel mee instemmen.

Begin deze maand besloot Zweden het verplicht testen van volledig ingeënte mensen met ziekteverschijnselen af te schaffen. Dat is nu, na veel kritiek, teruggedraaid.

Hoewel momenteel betrekkelijk weinig nieuwe corona-infecties worden geregistreerd, houdt de minister van Volksgezondheid Lena Hallengren rekening met een nieuwe golf in december. ‘De verspreiding van het virus stijgt in Europa. Dat hebben we hier nog niet geconstateerd, maar Zweden is niet geïsoleerd. Daarom moeten we vaccinatiebewijzen kunnen gebruiken’, zei ze tijdens een persconferentie.