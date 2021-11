Jaarrecord inbeslaggenomen vuurwerk nu al verbroken

De politie heeft niet eerder zoveel illegaal vuurwerk onderschept als dit jaar sinds dit wordt bijgehouden in 2017. Omdat begin deze maand een uitzonderlijk grote partij vuurwerk in beslag werd genomen in Duitse bunkers is het vorige jaarrecord van 2020 al voor december gebroken. Dat valt op te maken uit de vuurwerkbarometer van het Openbaar Ministerie (OM).

In 2021 tot en met de eerste week van november heeft de politie ruim 146.000 kilo illegaal vuurwerk in beslag genomen. Het vorige record over het hele jaar 2020 van bijna 123.000 kilo is daarmee ruimschoots gebroken. Consumentenvuurwerk dat vorig jaar tijdelijk verboden was vanwege de coronacrisis is daarbij niet meegeteld.

De politie onderschepte begin november 120.000 kilo professioneel vuurwerk in bunkers in het Duitse Rheine dat waarschijnlijk illegaal zou worden verkocht in Nederland. De bunkers werden gebruikt als een soort afhaalpunt voor tussenhandelaren. Vorig jaar werd ook al een grote partij illegaal vuurwerk onderschept in Duitsland die bestemd was voor de Nederlandse markt. Het ging toen om 50.000 kilo.