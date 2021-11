Schademeldingen aardbeving Garrelsweer opgelopen naar ruim 400

Het aantal schademeldingen na de aardbeving dinsdag in het Groningse Garrelsweer blijft oplopen. Bij het Instituut Mijnbouwschade Groningen (IMG) kwamen tot woensdagmiddag 12.00 uur in totaal ruim vierhonderd meldingen binnen. De meeste meldingen werden gedaan vanuit het gebied tot ongeveer 20 kilometer van het epicentrum.

In Garrelsweer was dinsdag de op vier na zwaarste aardbeving ooit in de provincie Groningen gemeten, met een kracht van 3.2. Vanuit het getroffen gebied met daarin ook onder meer de stad Groningen kwamen na de schok 331 meldingen binnen.

Ook op dagen zonder aardbeving krijgt het IMG vanuit dat gebied al zo’n tachtig meldingen binnen. Volgens het instituut geven lang niet alle gedupeerden vlak na een beving hun schade door. Meldingen die dagelijks binnenkomen gaan ook vaak over schades van eerdere bevingen, die later worden opgemerkt of doorgegeven.

Bij één schademelding die dinsdag werd gedaan, was het nodig om snel in te grijpen. De gevel van een schuur moest worden gestut.

Dinsdag om 16.00 uur stond het aantal schademeldingen nog op een ruime tweehonderd, waarvan 160 uit de getroffen omgeving van de beving in Garrelsweer.