Duitsers en Oostenrijkers in de rij voor coronaprik

De twee landen hebben vergeleken met andere West-Europese landen een lage vaccinatiegraad en worden overrompeld door een nieuwe besmettingsgolf. In Oostenrijk is 65 procent van de bevolking ingeënt en in Duitsland 68.

In Oostenrijk en vooralsnog zeven Duitse deelstaten kunnen alleen gevaccineerden en mensen die zijn genezen van corona een toegangsbewijs krijgen voor bijvoorbeeld restaurants, kappers en sportevenementen, de zogenoemde 2G-regel.

300.000 boosters

In Duitsland werden dinsdag 436.000 prikken gezet, waarvan 300.000 boosters. Het gaat om het hoogste aantal in drie maanden. ‘Een teken dat veel burgers de noodzaak erkennen’, aldus een regeringswoordvoerder. Maar het is nog niet genoeg, zei bondskanselier Merkel verwijzend naar de ‘dramatische’ situatie.

In Oostenrijk is een lockdown afgekondigd voor de ongeveer 2 miljoen inwoners die niet (volledig) zijn gevaccineerd. In het Alpenland werden afgelopen week gemiddeld 73.000 vaccins per dag toegediend, bijna vier keer zoveel als in oktober. Wel gaat het in veel gevallen om boosterprikken.