Bijna 21.000 positieve coronatests, nieuw record

In de afgelopen zeven dagen registreerde het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) 118.672 positieve uitslagen van coronatests. Dat is 48 procent meer dan in de week ervoor. Gemiddeld komt het neer op bijna 17.000 nieuwe gevallen per dag, en ook dat is een nieuw record.

Het RIVM kreeg in de afgelopen dag 44 meldingen van sterfgevallen. Dat is het hoogste aantal sinds 11 mei. Dat hun overlijden nu is gemeld, wil niet zeggen dat ze in de afgelopen dag zijn overleden.