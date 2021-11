Haagse uitzendbureaus sjoemelen met valse documenten

De inspecteurs bezochten eerder deze week uitzendbureaus en bedrijven die gebruik maken van uitzendkrachten, ook wel inleners. Dit was een vervolg op een controle van de Haagse politie begin september. De politie stuitte toen op een personenbusje van een uitzendbureau waar Georgiërs in werkkleding in zaten die op dat moment allemaal geen arbeidsstatus in Nederland hadden. Na melding van de politie is de Inspectie SZW een onderzoek gestart. Daarbij werden zeven uitzenders en twee inleners onderzocht.

De Inspectie SZW stelde eerder al dat in bepaalde sectoren, mensen van buiten de Europese Unie aan het werk zijn. Dan gaat het onder meer om schoonmaak, horeca, bouw en de agrarische sector. De mensen die het betreft mogen in een aantal gevallen wel in Nederland zijn, maar niet zomaar aan het werk zijn.

Voor werknemers van buiten de Europese Unie geldt een verplichte vergunning waarin staat dat de persoon in Nederland mag werken. De werkgever moet een tewerkstellingsvergunning voor deze werknemers aanvragen. Als personeel wordt ingeleend van een uitzendbureau is het aan de inlener om de papieren te controleren. Vaak gaat het om tuinbouwbedrijven uit het Westland waar deze mensen aan de slag gaan. Maar ook in de bouw en bij kabelbedrijven vinden ze werk.

Voor elke werknemer die geen vergunning heeft, kan zowel het uitzendbureau als de inlener een boete krijgen vanaf 8000 euro.