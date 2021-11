Zelfmoord undercoveragent na gebrek professionaliteit politie

De zelfmoord van een undercoveragent staat in rechtstreeks verband met zijn werk. Die ‘harde maar onvermijdelijke conclusie’ trekt de commissie-Brouwer op basis van onderzoek dat zij verrichtte naar de veelbesproken zaak. De professionaliteit van het team Werken Onder Dekmantel (WOD) van de Landelijke Eenheid van de politie laat volgens de commissie ernstig te wensen over.

De commissie, geleid door de Friese burgemeester en voormalig officier van justitie Oebele Brouwer, bracht de bevindingen woensdag naar buiten.

De betrokken undercoveragent werkte tot zijn dood in april onder zware en riskante omstandigheden tijdens een operatie in Zevenbergschen Hoek in Noord-Brabant, gericht op een veronderstelde drugscrimineel. Het Openbaar Ministerie verdenkt deze Joop M. van grootschalige cocaïnehandel en witwassen. De undercover moest zich voordoen als zijn joviale buurman. Hij kwam na verloop van tijd klem te zitten en bezweek tenslotte onder de druk.