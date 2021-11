Activistische investeerder Elliott heeft belang in Ahold Delhaize

‘We verwelkomen een constructieve dialoog met al onze aandeelhouders en waarderen hun inbreng’, zei een woordvoerder van Ahold tegen financieel persbureau Bloomberg. Ahold Delhaize wil bol.com deels naar de beurs in Amsterdam brengen om financiering op te halen en de onlinewinkel verder te laten groeien.

Bol.com zal een belangrijke rol blijven spelen in de strategische samenwerking met andere merken van Ahold Delhaize in de Benelux, benadrukte de onderneming eerder deze week. Ahold Delhaize zal verder op de lange termijn ‘significante controle’ over de onlinewinkel behouden. De beursgang zal naar verwachting plaatsvinden in de tweede helft van 2022, onder meer afhankelijk van de marktomstandigheden.