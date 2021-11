Alitalia-opvolger ITA wil onderdeel worden van Lufthansa

‘Het zou verkeerd zijn om onafhankelijk te blijven omdat we te klein zijn in vergelijking met de drie grote luchtvaartgroepen die in Europa actief zijn’, aldus Altavilla. ‘We zien onszelf als een aantrekkelijke vrijgezel die veel vrijers heeft.’ Hij hoop dat ook Lufthansa interesse heeft in ITA.

ITA is sinds 15 oktober operationeel als opvolger van Alitalia, dat ten onder ging na jarenlang verliezen te hebben geleden. De nieuwe maatschappij heeft ongeveer een kwart van het personeel en een aantal van de vliegtuigen van Alitalia overgenomen. Daarbij is flink gesneden in het aantal routes. Altavilla verwacht dat zijn bedrijf al in 2023 een operationele winst zal maken. Verschillende grote luchtvaartmaatschappijen, ook van buiten Europa, zouden volgens hem al geïnformeerd hebben naar eventuele samenwerking.

Altavilla sprak zijn bewondering uit voor het bedrijfsmodel van Lufthansa, met daarin ook luchtvaartmaatschappijen als Austrian, Swiss en Brussels. Volgens hem slaagde Lufthansa er de afgelopen jaren in andere kleinere maatschappijen, zoals nu ITA, met groot succes te integreren. Lufthansa had bij de lancering van ITA verklaard dat de maatschappij bereid was tot besprekingen over commerciële samenwerking.