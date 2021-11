Krant: VS willen 1 miljard doses coronavaccin per jaar gaan maken

Het Witte Huis is van plan miljarden dollars te investeren om de vaccinproductie in de VS uit te breiden, meldt The New York Times. De vaccins zijn voor binnenlands gebruik, maar ook voor elders. De Amerikaanse regering staat onder druk van activisten om de levering van coronavaccins aan arme landen te vergroten, aldus de krant.

Ze gaat samenwerken met de industrie om te voldoen aan de onmiddellijke behoefte aan vaccins in het buitenland en in eigen land. Tevens is de uitbreiding bedoeld als voorbereiding op een toekomstige pandemie. Het streven is om binnen zes tot negen maanden na identificatie van een nieuwe wereldwijde virusziekte voldoende vaccins voor alle Amerikanen te kunnen maken, aldus een topadviseur van de Amerikaanse president Biden.