Vuurwerkbranche begint bevoorraden winkels na uitblijven advies

Vuurwerkleveranciers zijn begonnen met het bevoorraden van winkels in het land. Volgens Leo Groeneveld van Belangenvereniging Pyrotechniek Nederland (BPN) lijkt een landelijk verbod op het afsteken van vuurwerk om de zorg te ontlasten van de baan, zo concludeert hij na het coronadebat van woensdag. Hij wijst daarbij op het uitblijven van een OMT-advies. Demissionair premier Mark Rutte gaf tijdens het debat echter aan dat er nog geen beslissing over een vuurwerkverbod is genomen.

De sector begint normaal rond 1 november met het bevoorraden van de winkels. Nu zijn ze iets later gestart in afwachting van een eventueel OMT-advies. Het is de sector er ook alles aan gelegen om met uitleveren aan winkels te beginnen. ‘Door het tijdelijke, eenmalige vuurwerkverbod van vorig jaar heeft de branche extra opslagruimte moeten huren, en die huren lopen nu af, dus er moet wel worden uitgeleverd’, zo klinkt het.

Rutte zei tijdens het coronadebat dat mogelijk deze week ‘maar in ieder geval zo snel mogelijk’ wordt besloten of ook dit jaar, net als vorig jaar een vuurwerkverbod geldt om de zorg te ontlasten. ‘Mocht het zover komen, dan geldt er uiteraard ook financiële compensatie voor de sector. Dat wordt dan in zo’n besluit meegenomen. Nogmaals, het besluit zelf moet nog worden genomen’, aldus de premier.