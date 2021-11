Celstraffen voor Britse wegblokkerende klimaatactivisten

Negen Britse klimaatactivisten zijn veroordeeld tot maandenlange celstraffen voor het blokkeren van wegen en het negeren van politiebevelen. De leden van de actiegroep Insulate Britain hebben lange verkeersopstoppingen veroorzaakt, onder meer door over drukke autowegen in Londen te lopen en zich tijdens de klimaattop in Glasgow aan de weg vast te lijmen.