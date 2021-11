Merkel eist meer maatregelen door ‘dramatische’ coronacrisis

Ze doet een beroep op de leiders van de Duitse deelstaten, die voor een groot deel zelf verantwoordelijk zijn voor de aanpak van corona. De zestien premiers overleggen donderdag met de nationale regering over de volgende stappen in de strijd tegen de coronapandemie. Merkel verwacht een ‘helder signaal’ van de topbijeenkomst, melden Duitse media.

Zo vindt ze het nodig om vast te leggen dat er nieuwe beperkingen komen als in ziekenhuizen een bepaald aantal coronapatiënten ligt. Anders blijven de cijfers over de bedbezetting in de klinieken een ‘tandeloze tijger’, zegt ze. Het aantal coronapatiënten in de ziekenhuizen is een bepalende factor geworden voor de beoordeling van de coronasituatie, en niet meer uitsluitend het aantal nieuwe besmettingen.