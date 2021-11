Timmermans: regels voor importrundvlees en soja om bos te ontzien

De Europese Commissie wil nieuwe maatregelen om ontbossing tegen te gaan, schadelijke uitvoer van afval te beperken en de bodem te verbeteren. Dat is nodig om de kaalslag aan dier- en plantensoorten en andere biodiversiteit te remmen, maar ook om de klimaatverandering een halt toe te roepen, zegt klimaat-Eurocommissaris Frans Timmermans.

De wereld heeft de afgelopen dertig jaar meer regenwoud en ander bos verloren dan de Europese Unie groot is, constateert Timmermans. Grote boosdoener is de landbouw. Om EU-burgers te voorzien van met name rundvlees, soja, palmolie, hout, cacao en koffie zoeken boeren meer grond.

Wie deze producten aan de EU wil leveren, moet in het vervolg aan regels voldoen die ze ‘ontbossingsvrij’ moeten maken, als het aan de Nederlandse vicevoorzitter van de commissie ligt. Hij wil het gevaar van ontbossing door deze teelten in een land gaan inschatten en producten uit landen met een hoog risico strenger gaan controleren en strengere voorwaarden opleggen.

Klimaatverandering

De regels gaan ook gelden voor afgeleide producten als chocolade, leer en meubels. Natuurbeschermers willen dat ook bijvoorbeeld rubber en maïs eronder vallen, maar zover gaat de commissie nog niet. Datzelfde geldt voor een strengere aanpak van (Europese) banken die geld steken in bedrijven die de bossen schaden.

De bescherming van met name het regenwoud is cruciaal voor het beperken van klimaatverandering, zeggen deskundigen. Als dat verdwijnt komt er veel CO2 vrij en kan het broeikasgas ook niet meer worden opgenomen.

Samenwerking

Op de klimaattop van vorige week in Glasgow spraken meer dan honderd landen al af om clandestiene ontbossing te bestrijden. Ze maakten miljarden euro’s vrij om onder meer beschadigd bos te herstellen. De commissie wil nu ook legale kap verminderen.

Het dagelijks bestuur van de EU wil samen gaan optrekken met andere grote afnemers van de zes producten om de bossen te beschermen. Zo kan de wereld op zijn groene longen blijven rekenen en worden ook de bosbewoners ontzien, hoopt de commissie. Amazone-indianen en andere inheemse volken bijvoorbeeld, die afhankelijk zijn van wat het bos biedt.