Openbaar vervoer maandag rustiger na nieuw thuiswerkadvies

Het is duidelijk rustiger geweest in de treinen, bussen, metro’s, trams op maandag, de eerste werkdag nadat de coronaregels en ook het thuiswerkadvies waren aangescherpt. Nederlanders checkten ruim 4 procent minder in bij het openbaar vervoer vergeleken met een week eerder. Dat meldt het ov-chipkaartbedijf Translink op basis van cijfers.