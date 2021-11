President Erdogan speecht Turkse lira naar dieptepunt

‘Ik kan niet op een lijn zitten met degenen die de rente verdedigen’, zei Erdogan in een toespraak in het parlement in Ankara. ‘We zullen de rentelast voor de burgers wegnemen.’ De opvattingen van Erdogan dat de hoge rente juist zorgt voor een hogere inflatie is onorthodox. Gangbaar beleid onder economen en centrale bankiers is om de rente te verhogen om de inflatie onder controle te krijgen.

Beleidsmakers van de Turkse centrale bank zouden politiek zwaar onder druk staan om de rente te verlagen. Maar Erdogan blijft erbij dat de centrale bank zijn beleid onafhankelijk kan bepalen. De Turkse lira zakte na de toespraak met maar liefst 2,4 procent weg afgezet tegen de dollar.

Verlaging rentetarief

De Turkse centrale bank verlaagde vorige maand zijn belangrijkste rentetarief opnieuw, ondanks de oplopende inflatie in het land. Daarmee kreeg Erdogan wederom zijn zin. De verwachting is dat de rentes donderdag verder worden verlaagd.

Erdogan gelooft al lang dat hoge rentetarieven inflatie veroorzaken, maar zijn afkeer van hogere leenkosten wordt ook in verband gebracht met islamitische voorschriften over rente. In zijn visie moeten producenten de rente die zij betalen doorberekenen aan hun klanten, en dus verhogen zij de prijzen.