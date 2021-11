Nieuwkomer stoot biografie Erica Meiland van troon Bestseller 60

Erica, zoals de biografie die geschreven is door Jan Dijkgraaf heet, staat nu op plaats vier in de lijst van bestverkochte boeken. Het boek Gewoon André, over komiek André van Duin, is ver teruggevallen naar plaats 21. Vorige week was dat nog de nummer drie.

Naast de nummer één is er in de lijst nog meer plek voor nieuwkomers. De Ali B-methode van rapper Ali B komt nieuw binnen op plaats dertien in de Bestseller 60. De autobiografie van de Amerikaanse acteur Will Smith, simpelweg getiteld WILL, maakt zijn entree op plek 25.

Boeken Top 10

(notering, tussen haakjes notering vorige week, auteur, titel. Bron: CPNB. Zie: www.debestseller60.nl)

1. (-) Teun Toebes - VerpleegThuis

2. (5) Charlie Mackesy - De jongen, de mol, de vos en het paard

3. (4) Annejet van der Zijl - Fortuna’s kinderen

4. (1) Jan Dijkgraaf - Erica

5. (14) Hanneke de Zoete - De Zoete Zusjes vieren Sinterklaas

6. (2) Hanneke de Zoete - De Zoete Zusjes vieren kerst

7. (6) Hendrik Groen - Rust en Vreugd

8. (13) Olav Mol & Erik Houben - Zo werkt de Formule 1. De 2022 editie.

9. (7) Maike Meijer - Wen er maar aan

10. (re) Rutger Vink & Thomas van Grinsven - De magische halsband