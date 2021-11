Duitse econoom: angst voor besmettingen kan herstel ondermijnen

De sterke stijging van het aantal coronabesmettingen in Duitsland kan het economisch herstel van de crisis in gevaar brengen omdat mensen uit angst voor een virusbesmetting bijvoorbeeld horeca, tentoonstellingen, theaters en musea gaan mijden. Dat zegt president Clemens Fuest van het vooraanstaande Duitse economische onderzoeksinstituut Ifo tegen de krant Passauer Neue Presse.

Volgens Fuest worden mensen bij een hoger besmettingsgevaar huiverig om bijvoorbeeld een restaurant te bezoeken. Daardoor wordt de horeca dus geraakt, zelfs als er geen lockdown van de overheid is. Hij vindt dat de overheid strengere maatregelen moet nemen om de pandemie in te dammen, bijvoorbeeld met coronatoegangsbewijzen voor alleen genezen of gevaccineerde mensen. De discussie rond dat zogeheten 2G-beleid leeft ook in Nederland.

Ook moet de druk door de politiek worden verhoogd op ongevaccineerde mensen om zich te laten vaccineren tegen het virus, aldus Fuest. ‘Mensen die zich zonder goede gezondheidsredenen niet willen laten inenten brengen ook anderen in gevaar.’