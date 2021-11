Amsterdamse AEX-index vrijwel vlak, InPost hard onderuit

De AEX-index van de aandelenbeurs in Amsterdam liet woensdag weinig beweging zien. De Poolse aanbieder van postkluisjes InPost was een opvallende daler op het Damrak na een verlaging van de verwachtingen voor het gehele jaar. Uitzender Randstad hield een beleggersdag en stond licht in de min. Technologiegroep TKH, die ook een dag voor aandeelhouders hield, ging wel omhoog.

De AEX op Beursplein 5 noteerde rond het middaguur licht hoger op 827,19 punten. De MidKap, met daarin InPost, zakte 0,7 procent tot 1084,50 punten. De graadmeters in Frankfurt en Parijs wonnen 0,1 procent.

De beurs in Londen daalde 0,4 procent, na het nieuws dat de inflatie in het Verenigd Koninkrijk naar het hoogste niveau in tien jaar is gestegen. Het inflatiecijfer zet de Britse centrale bank verder onder druk om zijn steunmaatregelen voor de economie af te bouwen om de prijsstijgingen te beteugelen.

Randstad

InPost kelderde in de MidKap bijna 13 procent. De onderneming sprak van goede prestaties in het derde kwartaal, maar verlaagde haar prognoses, wat dus niet goed viel bij beleggers. TKH stond juist bij de winnaars onder de middelgrote fondsen met een winst van 0,9 procent. Het bedrijf gaf aan voor 2025 onder meer te mikken op een omzet van meer dan 2 miljard euro. Maritiem dienstverlener SBM Offshore won 1,7 procent na een opdracht van ExxonMobil voor de bouw van een vierde productieschip voor winning van olie voor de kust van Guyana.

In de AEX was maaltijdbezorger Just Eat Takeaway, de eigenaar van Thuisbezorgd.nl, de grootste stijger met een plus van 1,4 procent. Randstad verloor 0,3 procent, na eerder nog in het groen te hebben gestaan. Het bedrijf zei goed gepositioneerd te zijn voor verdere winstgevende groei en dat het positieve momentum doorzet in de tweede helft van dit jaar, ondanks de onzekerheden door corona. Brouwer Heineken was hekkensluiter bij de hoofdfondsen met een min van 1 procent.

Siemens

In Frankfurt won de producent van medische apparatuur Siemens Healthineers 4,5 procent na een verhoging van de financiële voordelen uit de overname van het Amerikaanse Varian Medical Systems. In Londen steeg softwarebedrijf Sage 4,7 procent dankzij beter dan verwachte resultaten.

De euro was 1,1307 dollar waard, tegen 1,1338 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie werd 1,1 procent goedkoper op 79,87 dollar. Brentolie kostte 1 procent minder op 81,64 dollar per vat.