België zet opnieuw leger in voor coronahulp ziekenhuizen

Belgische militairen worden opnieuw ingezet om ziekenhuizen bij te staan in het verwerken van de stroom Covid-19-patiënten. Onder meer het Universitair Ziekenhuis in Antwerpen en het ziekenhuis in het Waalse Zinnik doen een beroep op de hulp van het leger, maar ook woonzorgcentra worden door de coronadrukte geholpen, schrijven Belgische media. Het Militair Hospitaal in Neder-Over-Heembeek bereidt zich voor om alle Belgische brandwondenpatiënten over te nemen zodat er in de burgerziekenhuizen extra bedden vrijkomen voor coronapatiënten.